Colisión múltiple en Chiriquí deja 8 lesionados, 3 de ellos menores de edad

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional de Chiriquí, quienes evaluaron a los heridos, entre los cuales había 3 menores de edad.

 

Panamá- Una brutal colisión múltiple se registró en horas de la noche del martes 6 de enero en un corredor vial del corregimiento de Chiriquí, dejando como saldo 8 personas lesionadas.

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional de Chiriquí, quienes evaluaron a los heridos, entre los cuales había 3 menores de edad. La colisión fue tan fuerte que la mayoría de los cinco vehículos involucrados quedaron prácticamente destruidos.

Tras ser evaluados por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), del Cuerpo de Bomberos y de la Caja de Seguro Social que se presentaron a la escena, todos los lesionados fueron trasladados a centros médicos cercanos para ser atendidos por las lesiones sufridas durante el accidente de tránsito.

Afortunadamente, este fuerte hecho de tránsito no dejó víctimas fatales, por lo que los Bomberos reiteraron el llamado a conducir con precaución y a la defensiva.

 

 

 Chiriquí | Bomberos atendieron colisión múltiple con 5 vehículos involucrados. 
8 personas lesionadas,  3 menores de edad

Atención conjunta con SAMER, SUME y CSS permitió una respuesta efectiva.

Conduce con responsabilidad y respeta los límites de velocidad. pic.twitter.com/aDWNWiY4t2

— Bomberos De Panamá (BCBRP) January 7, 2026

 

