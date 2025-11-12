Colombiano con reporte periódico tras naufragio que mató a niña

El reporte periódico todos los lunes ante la Personería de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, fue la medida cautelar impuesta a un ciudadano colombiano por el caso del naufragio de una embarcación en la que una niña migrante falleció.

Todo comenzó la mañana del 9 de noviembre, cuando una embarcación artesanal zarpó desde el muelle de la comunidad de Miramar, distrito de Santa Isabel, con 22 personas migrantes venezolanas.

Durante el trayecto, en la desembocadura de un río, las olas voltearon la embarcación, dejando a todos los migrantes en el agua. Fue allí donde la menor de 5 años murió por inmersión.

La tarde del martes 11 de noviembre, en la sede de Colón del Sistema Penal Acusatorio, se realizó la audiencia del caso, en la que comparecieron el ciudadano colombiano (conductor de la lancha) y un ciudadano panameño.

Como resultado, el panameño fue absuelto, mientras que el colombiano enfrenta el delito de homicidio culposo.

Mack Anthony, abogado defensor, informó a su salida que no había justificación para la detención de su cliente panameño, quien era ayudante en la lancha: "El encargado de cualquier vehículo es quien lo conduce".

Por su parte, Michael Palacios, jefe de operaciones del SENAN, indicó que en la revisión de la AMP se comprobó que la nave no contaba con permiso para trasladar personas y su documentación de pesca artesanal estaba vencida.

Ahora corresponde al Ministerio Público investigar el hecho, con un período de seis meses para esclarecer responsabilidades.