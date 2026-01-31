Sucesos - 31/1/26 - 07:26 PM

Colombiano es detenido con 35 mil dólares en El Cangrejo

Según las autoridades, el sujeto no pudo justificar la cantidad.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Un colombiano de 24 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser interceptado en la calle San Juan Bautista, cerca de un colegio privado del barrio El Cangrejo, corregimiento de Bella Vista.

De acuerdo con los reportes, el joven, quien viajaba en un vehículo particular, de color gris, conducido, fue detenido cuando, al recibir la voz de alto, se mostró sumamente nervioso, lo que alertó a las autoridades, y procedieron a la revisión del vehículo.

Durante la revisión, las unidades de la Policía Nacional encontraron la suma de 35 mil 800 dólares en efectivo, cantidad que no pudo justificar.

El ciudadano y la evidencia fueron remitidos ante las autoridades judiciales correspondientes para los trámites pertinentes.

