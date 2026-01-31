Sucesos - 31/1/26 - 08:46 AM

Aparecen náufragos en la Costa Abajo de Colón

Cuatro personas llegaron en una balsa inflable a la Playa de Limón tras naufragar.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Cuatro personas llegaron en una balsa inflable a la Playa de Limón, en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, lo que es motivo de investigación por las autoridades y organismos de seguridad.

A últimas horas de la tarde del viernes, estas personas llegaron de manera sorpresiva a esta playa en esta balsa, que es utilizada en embarcaciones cuando naufragan.

A su arribo, los mismos presentaban un cuadro de deshidratación. Moradores del área, al ver la situación, dieron aviso al Juzgado de Paz y a los agentes del Servicio (SENAN), quienes coordinaron una lancha desde la comunidad de Miguel de la Borda para que se dirigiera al lugar y los rescatara.

LEE TAMBIÉN: Trabajo terminó en tragedia: dos 

Una vez traídos desde esta playa, fueron llevados al Centro de Salud de Miguel de la Borda para que recibieran atención médica.

Ellos informaron que son de nacionalidad colombiana y que eran sobrevivientes de un naufragio ocurrido en alta mar.

Te puede interesar

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

 Enero 31, 2026
Aparecen náufragos en la Costa Abajo de Colón

Aparecen náufragos en la Costa Abajo de Colón

 Enero 31, 2026
Detención legal para 'Bubu' por tiroteo que deja dos heridos en Colón

Detención legal para 'Bubu' por tiroteo que deja dos heridos en Colón

 Enero 31, 2026
Bomberos de cuatro estaciones combaten gran incendio forestal en Lajas, Chame

Bomberos de cuatro estaciones combaten gran incendio forestal en Lajas, Chame

 Enero 30, 2026
Restos hallados en Changuinola: ¿serán del canadiense desaparecido desde 2025?

Restos hallados en Changuinola: ¿serán del canadiense desaparecido desde 2025?

 Enero 30, 2026

Se inicia la investigación por parte de las autoridades para conocer la versión de estas personas.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron
Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí