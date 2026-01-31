Aparecen náufragos en la Costa Abajo de Colón

Cuatro personas llegaron en una balsa inflable a la Playa de Limón, en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, lo que es motivo de investigación por las autoridades y organismos de seguridad.

A últimas horas de la tarde del viernes, estas personas llegaron de manera sorpresiva a esta playa en esta balsa, que es utilizada en embarcaciones cuando naufragan.

A su arribo, los mismos presentaban un cuadro de deshidratación. Moradores del área, al ver la situación, dieron aviso al Juzgado de Paz y a los agentes del Servicio (SENAN), quienes coordinaron una lancha desde la comunidad de Miguel de la Borda para que se dirigiera al lugar y los rescatara.

Una vez traídos desde esta playa, fueron llevados al Centro de Salud de Miguel de la Borda para que recibieran atención médica.

Ellos informaron que son de nacionalidad colombiana y que eran sobrevivientes de un naufragio ocurrido en alta mar.

Se inicia la investigación por parte de las autoridades para conocer la versión de estas personas.

