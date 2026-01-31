Cae sujeto con catorce sobrecitos de hierba seca en Darién

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) capturó este sábado en la comunidad de Santa Fe, en la provincia de Darién, a un ciudadano, quien mantenía catorce (14) sobrecitos plásticos con hierba seca, que se presume sea sustancia ilícita, así como diversos materiales utilizados.

La acción se da tras diligencias de allanamiento en la comunidad de Santa Fe por Unidades de la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Darién.

El ciudadano aprehendido y los indicios encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.