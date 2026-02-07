Colón amanece con su noveno homicidio: asesinan a joven de 22 años

Colón suma su noveno homicidio en medio de ola de violencia

La provincia de Colón amaneció este sábado marcada nuevamente por la violencia, tras registrarse el noveno homicidio ocurrido en horas de la madrugada en la costa atlántica.

La víctima fue identificada como Angelo Jesús Guevara, un joven de 22 años, quien fue atacado a tiros en una calle de la comunidad de Villa Liriola, en el corregimiento de Cativá.

Ataque armado en plena vía pública

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presuntamente era acechado por pistoleros, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida en mitad de la calle.

Tras el ataque, los sicarios huyeron de la escena, mientras residentes del sector —alarmados por las detonaciones— optaron por resguardarse en sus viviendas ante el temor generado por la balacera.

Investigación por homicidio en curso

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Colón, donde se le practicará la necropsia de rigor como parte del proceso legal.

Las autoridades iniciaron las investigaciones por homicidio para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables, en medio de la creciente preocupación ciudadana por el aumento de la criminalidad en Colón.