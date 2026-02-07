Condenan a 25 años de prisión a homicida por crimen en Donoso, Colón

Sentencia de 25 años por homicidio en Donoso, Colón

El sistema judicial panameño impuso una condena de 25 años de prisión a José Quiroz Chirú, de 26 años, tras comprobarse su responsabilidad en un homicidio doloso agravado ocurrido en las montañas del distrito de Donoso, en la provincia de Colón, durante el año 2022.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Juicio, que además estableció la pena accesoria de prohibición para portar armas de fuego por el mismo período, una vez cumplida la sanción principal.

Ataque con arma punzocortante dejó una víctima fatal

El hecho violento se registró la noche del 3 de noviembre de 2022 en la comunidad de Altos de Santa Cruz, corregimiento de Guásimo, donde el sentenciado atacó con un arma punzocortante a dos hombres.

Uno de ellos, Emanuel Vargas, recibió al menos 17 puñaladas, heridas que finalmente le causaron la muerte, mientras que la segunda víctima sobrevivió al ataque, configurándose el delito de tentativa de homicidio.

Fiscalía logró fallo condenatorio por homicidio agravado

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó su teoría del caso, el desahogo de pruebas y los alegatos de clausura, elementos que permitieron al tribunal emitir un veredicto de culpabilidad.

La investigación estuvo a cargo de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, reafirmando el compromiso institucional en la persecución de la criminalidad violenta en Panamá.