Colón da un paso hacia la justicia moderna con nuevo Código Procesal Civil

La implementación del nuevo Código de Procedimiento Civil en la provincia de Colón marca un hito en la modernización del sistema judicial en la costa atlántica, según destacó el Órgano Judicial.

Vigente desde el 11 de octubre, este nuevo marco legal busca fortalecer la justicia civil mediante procedimientos más ágiles, transparentes y garantistas, en beneficio de toda la comunidad.

Como parte de la transición, el Órgano Judicial ha ejecutado mejoras en las salas de audiencia de los tribunales colonenses, adecuando los espacios a las exigencias de la oralidad y la inmediación que caracterizan el nuevo sistema procesal.

El proceso de modernización también abarca la labor de la Oficina de Registro Único de Entrada (RUE) del Sistema Automatizado de Gestión Judicial “Ileana Bryden de Tejada”, una herramienta tecnológica que ha permitido registrar y clasificar 32 causas civiles desde la entrada en vigor del código hasta el 21 de octubre.

Estas causas fueron asignadas automáticamente a los Juzgados Primero y Segundo de Circuito Civil, así como al Juzgado Primero Municipal Civil, garantizando una gestión más ordenada, eficiente y transparente de los expedientes.