Colón sangriento: Disparos en multifamiliar Brasil dejan un muerto

Colón.- Un violento homicidio sacudió la noche de este miércoles 22 de octubre a la comunidad de La Feria, en el corregimiento de Cristóbal Este, cuando un hombre perdió la vida tras ser víctima de una balacera en los predios de la multifamiliar Brasil.

Según versiones preliminares, los residentes escucharon varias detonaciones y, al salir, encontraron a la víctima gravemente herida. Fue rápidamente auxiliado y trasladado al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde falleció.

De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Darío Gardin, de 38 años de edad. La Policía Nacional llegó al lugar para acordonar la escena y permitir que el personal de inteligencia policial y criminalística realizara el procesamiento correspondiente.

Las investigaciones ya están en curso para dar con los autores de este hecho de sangre. El cuerpo de Gardin fue trasladado a la morgue judicial para la necropsia de rigor.