Comunidad y rescatistas buscan abuelo desaparecido en río

Panamá- Por segundo día consecutivo, se mantiene el operativo de búsqueda de un adulto mayor de 73 años, que ayer fue reportado como desaparecido en las aguas del Río Bocas del Toro, a la altura de la comunidad de San Juan Junco, Changuinola.

Ayer, al caer la noche, el operativo —en el que participan equipos de búsqueda y rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos , Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)— fue suspendido, pero a primera hora de este jueves fue reanudado.

En las acciones, que están siendo coordinadas por el Ministerio Público, también participan residentes de San Juan Junco, con el objetivo de cubrir una mayor área, ya que esta es de difícil acceso y las condiciones climáticas complican la búsqueda.

Se espera que este jueves los rescatistas puedan ubicar al desaparecido, por lo que, según informó el Sinaproc, se mantendrán dos grupos de búsqueda: 1 a orillas del río Teribe, en el sector de El Silencio y el otro recorre el área de San Juan.



