Con balas y heridos inicia noviembre en Colón

La provincia de Colón amaneció marcada por la violencia, luego de que dos personas resultaran heridas por arma de fuego en distintos hechos ocurridos en la Costa Arriba y en el corregimiento de Sabanitas.

El primer caso se registró en la comunidad de Palmira, distrito de Santa Isabel, cuando Ángel Arrocha, de 19 años, caminaba frente a una cantina y escuchó varios disparos. Minutos después notó que una de las balas lo había alcanzado en el muslo izquierdo. Fue trasladado de urgencia al Centro de Salud de Nombre de Dios y posteriormente al Hospital Manuel Amador Guerrero.

El segundo hecho ocurrió en Sabanitas, donde un adolescente de 17 años fue sorprendido mientras se bañaba en el río Lo Nuestro. Varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar, hiriéndolo en los pies y las manos.

Las autoridades del Ministerio Público y unidades de inteligencia policial han iniciado las investigaciones por ambos casos de tentativa de homicidio.