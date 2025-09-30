Condena en firme de 45 años por asesinato de menor de 22 meses

Panamá- El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de 45 años de prisión para Ernesto Lam cuya vinculación fue comprobada en la muerte de un menor de edad y el ataque a personas heridas, durante un hecho violento ocurrido en la comunidad de Puerto Lindo, distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

El suceso ocurrió el 2 de mayo de 2021, cuando, de acuerdo con la investigación judicial, un vehículo Kia Sportage que circulaba por esta comunidad costera fue atacado por pistoleros.

En este ataque falleció un menor de apenas 22 meses, y otras dos personas resultaron heridas.

En mayo de este año, Ernesto Lam, de 23 años, fue sentenciado a 45 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de un infante y tentativa de homicidio doloso agravado en perjuicio de dos personas, sentencia que ahora ha sido confirmada.

Previamente, en 2023, otra persona ya había sido condenada a 30 años de prisión en el mismo caso, tras acogerse a un acuerdo de pena.

El caso fue llevado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la provincia de Colón.



