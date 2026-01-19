Sucesos - 19/1/26 - 02:59 PM

Condena exprés en Guna Yala por violación y corrupción de niñas

La condena se logró mediante un acuerdo de pena alcanzado entre la Personería Municipal de Guna Yala, la defensa del imputado y los representantes de las víctimas.

 

Panamá- A 18 años de prisión fue condenado un depravado que, el pasado 7 de enero, violó a una niña de 7 años e hizo que otra de 6 años presenciara estos actos de naturaleza sexual.

Según detalló el Ministerio Público, la condena exprés se logró mediante un acuerdo de pena alcanzado entre la Personería Municipal de Guna Yala, la defensa del imputado y los representantes de las víctimas.

Durante la audiencia, la Personería también logró que el Tribunal de Garantías impusiera al condenado la pena accesoria por el mismo período que la sanción principal, que lo inhabilita para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas, o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen menores de edad para practicar actividades para su desarrollo integral.

Según reposa en la carpetilla de la causa, el ahora condenado, de 68 años, cometió los delitos de corrupción de personas menores de edad y violación agravada que le fueron imputados en una comunidad de la comarca Guna Yala, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.

Por otra parte, la Policía Nacional aprehendió en Ollas Arriba, distrito de Capira (Panamá Oeste), a un ciudadano requerido por las autoridades judiciales, con una condena de 9 años de prisión por el delito de violación agravada.

Tras ser ubicado, el condenado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para que sea remitido al centro penal donde debe cumplir su condena.

