Conductor bajo prisión provisional por abuso sexual a estudiantes

Un hombre de 30 años de edad fue detenido provisionalmente por el delito de violación agravada, tras una solicitud presentada por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

La medida cautelar fue impuesta en el marco de audiencias celebradas recientemente, en las que se le imputaron cargos por su presunta responsabilidad en dos hechos ocurridos en el distrito de Arraiján, los días 3 y 22 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el imputado ofrecía servicios de transporte alternativo informal (conocido como “pirata”) y habría aprovechado esta condición para agredir sexualmente a dos menores de edad, ambas estudiantes de 15 años.

Durante las audiencias, la Fiscalía también logró la legalización de la aprehensión e imputación formal de cargos, sustentando su petición en los riesgos procesales existentes, entre ellos el peligro de afectación de pruebas, el riesgo para la seguridad de la comunidad y la gravedad de los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras el imputado permanecerá bajo detención provisional.

