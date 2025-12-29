Conductor ebrio causa tragedia en Pacora

Panamá- Una joven de 20 años, identificada como Joselin Monrroy Sambrano, falleció a eso de las 10:30 p. m. de ayer, luego de que el vehículo en el que viajaba como pasajera se vio involucrado en un accidente de tránsito en la vía Panamericana, en Pacora.

Se informó que el conductor del sedán gris en el que viajaba la joven junto con su bebé de 10 meses iba en estado de embriaguez, cuando colisionó contra un Picanto negro en la entrada de la barriada San Juan.

Al parecer, se trató de una fuerte colisión por alcance, ya que el sedán gris terminó con la parte frontal destruida, mientras que en el otro vehículo los daños en la carrocería estaban en la parte del maletero.

Tanto la joven como el conductor del vehículo en el que ella iba fueron trasladados al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de Tocumen, pero 55 minutos después de reportado el accidente, ella fue declarada muerta. Por su parte, la bebé fue remitida al Hospital del Niño.