Confiesa y recibe condena de 15 años por asesinato a puñaladas en Coclé

Durante la audiencia de solicitudes múltiple, la juez de garantías, Iris Samaniego, decretó legal la aprehensión del sospechoso —capturado el mismo día del crimen—, le imputó el cargo por homicidio

 

Panamá- Un ciudadano de 47 años fue condenado a 15 años (180 meses) de prisión mediante un acuerdo de pena. El sujeto aceptó que mató a puñaladas al señor Toribio Celestino Guerrero Rodríguez (51 años) el pasado 6 de enero dentro de una cantina ubicada en la avenida Central del distrito de Antón, provincia de Coclé.

Durante la audiencia de solicitudes múltiple, la juez de garantías, Iris Samaniego, decretó legal la aprehensión del sospechoso —capturado el mismo día del crimen—, le imputó el cargo por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio y, una vez alcanzado el acuerdo de pena entre las partes, también le impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas blancas o de fuego por 3 años, una vez cumplida la pena principal.

Fue el pasado viernes cuando Guerrero fue asesinado por el ahora condenado, hacia las 7:30 de la noche, en medio de una riña que ambos sostuvieron durante las actividades de las patronales. Durante la pelea, el agresor sacó un cuchillo con el cual lo apuñaló cuatro veces: dos puñaladas penetraron el tórax de Guerrero, otra en el abdomen y la última en el lado derecho de la espalda.

Agonizando, Guerrero fue trasladado por unidades de la Policía Nacional hacia el cuarto de urgencias del Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, pero lamentablemente llegó sin vida.

 

 

