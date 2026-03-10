Familia lo buscaba desesperada… lo hallan en cuidados intensivos del hospital

Luego de días de angustia e incertidumbre, el caso de Rolando Batista Lara, el hombre reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el 28 de febrero en el sector de 24 de Diciembre, en la ciudad de Panamá, dio un giro inesperado.

Familiares que habían salido a las calles en Santa María, provincia de Herrera, para pedir ayuda en su búsqueda, informaron que el hombre fue finalmente ubicado en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, donde actualmente permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos.

Según explicó la familia, el hallazgo se dio luego de las publicaciones difundidas en medios de comunicación, las cuales permitieron que se obtuvieran pistas sobre su posible paradero.



Tras conocer estas informaciones, los familiares lograron comunicarse con el hospital, donde les confirmaron que Rolando se encontraba ingresado en ese centro médico.

De acuerdo con lo indicado por sus allegados, fue mediante la difusión del caso y las alertas públicas que se pudo establecer la identidad del paciente, quien había sido reportado como desaparecido días antes.

Aunque el hombre ya fue localizado, la familia mantiene la preocupación, ya que su estado de salud es delicado y continúa bajo atención médica especializada en cuidados intensivos.

Los familiares agradecieron a todas las personas que compartieron la información y apoyaron en la búsqueda, señalando que la difusión del caso fue clave para poder dar con su paradero. Mientras tanto, se mantienen a la espera de la evolución médica del joven.