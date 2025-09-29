Confirman la segunda muerte tras ataque que conmocionó a Chitré

Panamá- Lo que inició como un ataque armado que estremeció la madrugada del 20 de septiembre en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, se convirtió en una doble tragedia. La segunda persona herida falleció la tarde del domingo, según se confirmó.

En este hecho violento, sujetos a bordo de un vehículo llegaron hasta las afueras de una residencia, donde se encontraban Vivian Vianeth Vega, de 25 años, y su pareja Brad Villalaz, de 24 años, y abrieron fuego contra ambos.

La joven perdió la vida de inmediato tras recibir impactos de bala, mientras que su compañero fue trasladado en estado crítico al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas, con heridas en el abdomen.

Tras varios días de luchar por su vida, se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de este hecho de sangre que conmocionó a toda la región de Azuero.

De acuerdo con reportes policiales preliminares, tanto la mujer como el hombre mantenían antecedentes policiales y eran parte de investigaciones abiertas por delitos relacionados con drogas, situación que podría estar ligada al móvil del crimen.

El Ministerio Público confirmó que las investigaciones continúan para dar con los responsables del ataque; sin embargo, hasta la fecha no hay personas aprehendidas por este doble homicidio que ha puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad chitreana.