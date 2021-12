Confirman medidas cautelares a imputadas por 'Vacunación Clandestina'

Panamá- El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, confirmó este jueves la decisión de una juez de Garantías, y mantuvo las medidas cautelares en contra dos mujeres imputadas por la supuesta comisión del delito Contra la Salud Pública, por su presunta vinculación en el caso denominado “Vacunación Clandestina”.

Luego de escuchar a las partes intervinientes, los magistrados Carlos Rivas (Presidente), Gladys Moreno y María Luisa Vigil de Laniado, confirmaron reporte los días 25 de cada mes y el impedimento de salida del país decretado por la juez de Garantías a una mujer de 40 años de edad; y no decretar medida cautelar alguna a otra ciudadana de 38 años de edad, vinculadas en este caso.

Según se informó, los magistrados coincidieron con la juez "en que las hoy imputadas cuentan con arraigo domiciliario y laboral" y también evaluararon el riesgo de fuga, determinando que este "no acontece", por lo cual las imputadas no aplican para imponerles la medida cautelar personal de detención provisional, la cual es la más severa.

En este acto de audiencia el Ministerio Público, estuvo representado por las Fiscales Anticorrupción, Marina García Collado. En tanto, por parte de la asistencia legal intervinieron los Defensores Técnicos Particulares, los Licenciados Jerónimo Mejía y Alfredo Vallarino.

Esta causa penal guarda relación con la denuncia interpuesta por el Ministerio de Salud el 8 de junio de 2021, sobre una presunta vacunación clandestina que se dio en un edificio del corregimiento de San Francisco, y que de la investigación sale a relucir otra posible vacunación que se dio previamente en un edificio del área de Punta Pacífica.