Conflicto en la Comarca Guna Yala tras denuncia de abuso sexual

Panamá- El Sahila de la isla Mamitupu, ubicada en la Comarca Guna Yala, decomisó los bienes y prohibió abandonar el lugar a un total de 12 personas —entre ellos dos recién nacidos—, tras una denuncia de abuso sexual interpuesta por la matriarca de la familia afectada en contra de un hombre de más de 20 años.

El hecho, que ha sido catalogado por algunas personas como una privación de libertad, tuvo su génesis hace varios años, cuando la hija menor de la matriarca tenía 16 años y se involucró con el denunciado, quien para ese entonces ya tenía más de 20 años.

Según se informó, producto de la relación entre el denunciado y la muchacha hay dos hijos, pero, pese a ello, la madre de la joven —que actualmente ya tiene 18 años— se opone a la relación, sin tomar en cuenta que la hija lo quiere, porque el joven, supuestamente, consume drogas y pese a que las autoridades comarcales autorizaron el matrimonio desde el principio.

Actualmente, el denunciado se encuentra retenido en la provincia de Colón, producto de la denuncia por abuso sexual que interpuso la matriarca, ya que la muchacha era menor cuando empezaron a tener relaciones sexuales.

Ayer sábado y hoy domingo, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se trasladaron a la isla para evacuar a la familia, pero los comuneros se lo impidieron y, como medida de fuerza, incendiaron una choza que estaba cerca del muelle.

Los indígenas gunas se rigen por sus propias leyes. Explican que la matriarca incumplió dichas normas y es por ello que se le prohibió abandonar la isla y se le decomisaron sus bienes.