Contrabando sobre ruedas: Decomisan cigarrillos y licor

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización de la Zona Norte detectaron dos vehículos que transportaban mercancía sin documentación legal durante operativos de patrullaje en la provincia de Colón.

El primer caso se registró en el distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba, cuando los agentes interceptaron un vehículo Kia Sportage, color gris, que circulaba por la zona. Tras darle la voz de alto y verificar la identidad del conductor, se procedió a revisar el interior del automóvil, donde se encontró una considerable cantidad de productos sin documentos que acreditaran su legal ingreso al país.

Entre las mercancías retenidas había:

13 cajas de licor variado,

10 botellas de whisky,

15 cartones de cigarrillos de tres marcas distintas.

El conductor no pudo presentar documentación que justificara la procedencia ni la tenencia legal de estos productos.

El segundo caso ocurrió en el área de los Cuatro Altos, en dirección a la autopista Panamá-Colón. Allí, los inspectores revisaron un vehículo particular conducido por un ciudadano extranjero, en cuyo interior se encontraron:

5 botellas de whisky,

30,200 unidades de cigarrillos de diversas marcas, también sin documentación legal.

Toda la mercancía decomisada fue trasladada a las oficinas de la Autoridad Nacional de Aduanas en Colón, donde se iniciaron los trámites correspondientes para que los involucrados presenten su descargo legal.

