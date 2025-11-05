Sucesos - 05/11/25 - 04:34 PM

Convocan caravana con globos blancos en memoria de Esteban De León

Los organizadores citan al pueblo en general desde las 8:30 a. m. de mañana para partir desde la estación de combustible Terpel, ubicada en la entrada de Felipillo, en plena vía Panamericana.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una caravana pacífica en memoria del joven Esteban De León fue convocada a través de redes sociales en apoyo a la señora Yesenia Osorio y a toda su familia con el hastag "#altoalaviolencia".

Los organizadores citan al pueblo en general desde las 8:30 a. m. de mañana para partir desde la estación de combustible Terpel, ubicada en la entrada de Felipillo, en plena vía Panamericana.

De igual forma, piden a los que decidan participar llevar globos blancos.

La caravana también tiene como objetivo mostrar apoyo simbólico a todas las familias que actualmente tienen un familiar desaparecido.

