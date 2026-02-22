Sucesos - 22/2/26 - 02:44 PM

Autobús del Árabe Unido se incendia en plena vía Interamericana

Unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar sofocando las llamas que salían de la parte trasera del colectivo.

 

Panamá- El autobús tipo nevera que transportaba al equipo de fútbol Árabe Unido de Colón estalló en llamas la tarde de este domingo en la vía Interamericana, a la altura del sector de Río Omar, en Santa Clara, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Sobre el suceso, el club deportivo emitió un comunicado oficial, a través del cual aseguran que el percance fue atendido de inmediato por los responsables del colectivo.

"Todos los jugadores, cuerpo técnico y personal se encuentran en buen estado", aseguran.

Explicaron que al lugar fue enviado otro autobús para que el equipo pueda continuar el traslado hacia su destono

En videos que circulan en redes sociales, se les aprecia a los miembros del equipo parados en la cuneta interna de la vía, a varios metros de distancia de la orilla donde se ubica el autobús estacionado en dirección hacia el interior del país.

Cuando ocurrió el incidente, el equipo se dirigía al estadio Virgilio Tejeira, en Penonomé para enfrentarse a su rival, Unión Coclé, en la jornada clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

