Sucesos - 22/2/26 - 04:08 PM

Bañistas son rescatados tras ser arrastrados por corriente en playa Los Olivos

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) , que se encontraban brindando cobertura en la playa, se percataron de la emergencia en proceso y se adentraron al mar para salvar a los bañistas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos hombres de 27 y 29 años fueron rescatados este domingo luego de ser arrastrados por la marea en playa Los Olivos, ubicada en Barú, provincia de Chiriquí.

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) , que se encontraban brindando cobertura en la playa, se percataron de la emergencia en proceso y se adentraron al mar para salvar a los bañistas que estaban en peligro de ahogamiento.

Afortunadamente, ambos jóvenes fueron puestos a salvo en condición estable y sin lesiones.

Tan solo el pasado lunes, una menor de edad que se encontraba en esta misma playa disfrutando del balneario junto a sus familiares fue sorprendida por el oleaje, que comenzó a llevarla mar adentro, por lo que también fue rescatada por los uniformados luego de ser arrastrada por la fuerte corriente.

