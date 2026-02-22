Sorprenden pareja extrayendo oro dentro del río Tebario

Panamá- Lo que a simple vista podía parecer una actividad cualquiera en medio del río, durante el fin de semana, terminó destapando un caso de minería ilegal dentro de un área protegida de la provincia de Herrera.

Lo que algunos podrían haber confundido con una faena artesanal sin mayor trascendencia resultó ser una práctica prohibida que no solo viola la ley, sino que pone en riesgo directo los ríos y ecosistemas debido al uso de sustancias contaminantes empleadas para extraer el oro.

El hecho se registró en la Reserva Forestal El Montoso, enclavada en lo profundo de la montaña en Las Minas, cuando dos personas, un hombre y una mujer, fueron sorprendidas en plena acción de minería ilegal.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente, en conjunto con unidades de la Policía Ambiental, encontraron a la pareja dentro del cauce del río Tebario realizando labores de extracción. En el sitio se les decomisaron tres platos de madera utilizados para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con material presuntamente minero.

Las autoridades procedieron con la aprehensión inmediata y los implicados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el trámite correspondiente.

Según expertos consultados, más allá del delito, lo que preocupa es el impacto ambiental, ya que la minería ilegal suele estar ligada al uso de mercurio y cianuro, químicos altamente tóxicos que contaminan el agua y afectan de manera irreversible la fauna acuática.

Las autoridades reiteraron que los operativos y patrullajes continuarán para evitar que actividades clandestinas sigan atentando contra la biodiversidad panameña, e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa en áreas protegidas.