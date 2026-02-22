Brutal colisión múltiple deja varios heridos y un atrapado

Panamá- Una brutal colisión entre cuatro vehículos, ocurrida anoche en el sector de La Acequia, vía Potrerillos (Chiriquí) , dejó una persona atrapada y varios heridos. El accidente fue tan fuerte que al menos dos de los vehículos quedaron destruidos.

Al recibir el llamado de emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones Juan M. Araúz y Dolega atendieron la colisión múltiple. Para liberar a la persona que quedó atrapada dentro de uno de los vehículos involucrados, fue necesario utilizar maniobras especiales con el fin de evitar que sufriera mayores lesiones.

Paralelamente, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAMER) y del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) brindaron atención prehospitalaria a adultos y menores de edad, quienes fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos.







