Corte concede amparo a Ramón Ashby y suspende su condena de prisión

La Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales a la defensa del exrepresentante de Calidonia, Ramón Ashby, y revocó la medida impuesta por el Tribunal Superior de Apelaciones que obligaba al exfuncionario a cumplir 60 meses de prisión en un centro penitenciario.

En primera instancia, un juez de Cumplimiento había otorgado a Ashby un reemplazo de pena por trabajo comunitario en el centro de salud de Parque Lefevre.

Entre las medidas impuestas se incluían la presentación de informes quincenales sobre sus actividades, la prohibición de consumir alcohol o drogas, restricciones para salir del país sin autorización judicial y el mantenimiento de una conducta ejemplar.

Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la decisión y, a través de la Fiscalía Anticorrupción, interpuso un recurso de apelación.

Este fue analizado por el Tribunal de Apelaciones, que decidió revocar el reemplazo de pena.

Ashby fue condenado por el delito de peculado doloso agravado en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia, un caso en el que, según la Contraloría General de la República, los daños superaron los 400 mil dólares.

El amparo fue oficializado este miércoles mediante el Edicto No. 1382, dejando sin efecto la resolución del 12 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Superior de Apelaciones.