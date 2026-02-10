¡Tragedia en alta mar! Mueren 3 migrantes en embarcación hundida

El bote Maryi, que partió de Miramar, Colón, naufragó cerca de Gaigirgordub, isla de la comarca Gunayala, dejando un saldo trágico de tres migrantes muertos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando la embarcación transportaba 16 migrantes. Entre las víctimas hay dos mujeres y un hombre, mientras que una mujer logró sobrevivir gracias a la rápida ayuda en el lugar.

Según informes preliminares del Congreso General y de la Secretaría de Transporte Marítimo, al llegar al sitio encontraron a cuatro personas atrapadas bajo el bote volteado.

Las fallecidas eran dos mujeres de nacionalidad venezolana y el hombre era colombiano.

La sobreviviente, también venezolana, fue rescatada con vida y trasladada de inmediato al puesto de Salud de Wissubwala. Más tarde se informó que sería llevada a la ciudad de Panamá para atención especializada.

El resto de los sobrevivientes fue llevado a la isla administrativa Gaigirgordub, luego de ser auxiliados inicialmente por comuneros de Wissubwala, entre ellos buzos locales que se lanzaron al mar en los primeros minutos tras el accidente. Posteriormente, personal del Congreso General se encargó del traslado y la atención básica.

Horas antes, otra embarcación con migrantes, la Capi Johier, sufrió un percance similar en la zona y también se volcó. En ese caso, todos sobrevivieron, gracias al apoyo inmediato de la población gunadule. Hasta el momento, en Wissubwala se mantiene la espera de que las autoridades competentes lleguen para realizar los trámites e investigaciones correspondientes.



