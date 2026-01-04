De la lista de 'Más Buscados' a prisión: Ordenan detención por pandillerismo

Panamá- Bajo detención provisional se mantendrá durante los próximos seis meses Kewell Antonio Flores Alvarado, quien figuraba en la lista de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo.

El hombre, quien se entregó voluntariamente el pasado viernes en la sede de la Fiscalía Antipandilla, ubicada en el edificio Central Park, en Pueblo Nuevo, fue presentado ante un juez de garantías por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez declaró legal su aprehensión, dio por presentada la formulación de la imputación y aplicó la medida cautelar más severa (detención provisional).

Sobre este señalado por delitos contra la seguridad colectiva pesaba una orden de captura emitida por el Ministerio Público y se había ofrecido una recompensa de 2,000 dólares por datos que permitieran su aprehensión.

Kewell es presuntamente uno de los miembros del grupo criminal autodenominado "Sangre Negra" o "Siscilianos", que opera en el distrito de San Miguelito.