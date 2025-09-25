Sucesos - 25/9/25 - 09:08 AM

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Una posible red de evasión fiscal y tráfico ilícito que afecta a la economía, fue el hallazgo que hicieron inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), en depósitos de mercancías en la ciudad de Panamá, pero con ramificaciones provenientes de la Zona Libre de Colón (ZLC).

Las primeras indagaciones revelaron que estos depósitos, aunque operan legalmente, estarían siendo utilizados para guardar mercancías provenientes de la Zona Libre de Colón que ingresan al mercado local sin pagar los tributos correspondientes.

Se encontraron teléfonos móviles, licor variado, y otras mercancías que se presume sean de contrabando.

De allí que se presuma de la existencia de esta posible red de evasión fiscal y tráfico ilícito de mercancía que vienen de la zona franca.

Hasta el momento se conoció que no se han realizado aprehensiones; sin embargo, se ha identificado a varios ciudadanos panameños que podrían estar vinculados con el caso.

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y desmantelar por completo esta operación ilegal.

Todos los productos encontrados fueron trasladados a la sede de Aduanas, donde se procederá con la valoración oficial de los bienes incautados.

Esta acción formó parte de la denominada operación “URVAN”, de la Autoridad Nacional de Aduanas, entidad que llevó a cabo el allanamiento al depósito de almacenaje ubicado en la ciudad capital.

