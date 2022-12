Decretan homicidio doloso agravado por crimen en Las Garzas

Panamá- Cargo por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado, le imputó una jueza de garantías en contra de Armando Jiménez Ortega, por su presunta vinculación con el asesinato de Daniel Emanuel Bu, ocurrido en julio pasado, en el corregimiento de Las Garzas, Panamá Este.

Previo a dar por presentada la imputación del cargo, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, a solicitud del fiscal Marvin Vargas, declaró legal la aprehensión del sospechoso, realizada el pasado 01 de diciembre, en el mismo corregimiento en donde ocurrió el crimen.

Durante el acto de audiencia, la jueza también le impuso al sospechoso, como medida cautelar personal, la detención provisional tras considerar que la misma era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, además, también tomó en cuenta los riesgos procesales como el peligro de afectar medios de prueba y peligro para las víctimas.

Este caso guarda relación con el asesinato de Daniel Emanuel Bu, ocurrido el pasado 12 de julio de este año, mientras él se encontraba dentro de su casa y de pronto fue sorprendido por tres sujetos, quienes sin mediar palabras le efectuaron múltiples detonaciones en cu contra, falleciendo en la escena.

Tanto la víctima de este caso como este sospechoso tienen antecedentes penales. La víctima por delitos de robo y tentativa de homicidio, entre otros. Además, fue aprehendido en tres ocasiones entre el 2020 y 2021. Mientras que el presunto victimario por posesión ilícita de armas de fuego, lesiones personales y violencia doméstica.

Relacionados con este asesinato, aún falta que las autoridades aprehendan a los otros dos gatilleros involucrados.

