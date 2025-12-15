Decretan retención domiciliaria a implicado en venta irregular bolsas del IMA

Panamá- Cargo por peculado doloso, en calidad de cómplice, le imputó un juez de garantías a un hombre vinculado con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta venta de jamones y bolsas navideñas propiedad del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Durante la audiencia de control de garantías, el juez estimó que la retención domiciliaria era la medida cautelar más acorde con el delito; adicionalmente, fuera de la vivienda hay cámaras de videovigilancia en las que se puede apreciar si sale del domicilio.

El pasado viernes, en conferencia de prensa, Nilo Murillo, director general del IMA, informó que el caso se vincula con irregularidades por la presunta venta irregular de jamones y bolsas navideñas por parte de Euclides Pimentel Delgado, representante del corregimiento de Tortí, en Chepo. Pero después ratificó que el suceso investigado en realidad involucra representante del corregimiento Unión Santeña, ubicado en el distrito de Chimán (Panamá Este). La confusión se dio porque ambos representantes se llaman igual.

El viernes, tras una denuncia interpuesta por el IMA, la Fiscalía Anticorrupción efectuó una diligencia de allanamiento y registro en la vivienda del cuñado del representante Euclides Pimentel Delgado, ubicada en el distrito de Chepo, donde recuperaron 17 bolsas navideñas y 9 jamones.

Por su parte, Pimentel Delgado salió al paso de los señalamientos en su contra, asegurando que no hubo ninguna irregularidad en la venta de los productos. Explicó que el 3 de diciembre se vendieron en Unión Santeña 550 bolsas navideñas, pero que las restantes fueron enviadas a Chepo porque en su corregimiento carece de energía eléctrica y no tenían cómo preservar los productos que requerían refrigeración.

La investigación determinará si la denuncia ciudadana es correcta o si en realidad los hechos ocurrieron como los plantea el representante de Unión Santeña.



