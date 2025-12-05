Sucesos - 05/12/25 - 03:52 PM

Defensoría del Pueblo recupera el Estatus A de derechos humanos ante la ONU

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, destacó que “Este es un hito para la institucionalidad democrática del país.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La Defensoría del Pueblo recuperó el Estatus A otorgado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), tras superar con éxito la evaluación del Subcomité de Acreditación (SCA) en Ginebra. Con esto, Panamá vuelve a cumplir plenamente los Principios de París y retoma su posición con voz y voto en los principales espacios internacionales de derechos humanos.

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, destacó que “Este es un hito para la institucionalidad democrática del país. Recuperar el Estatus A demuestra que la Defensoría del Pueblo opera con independencia, pluralidad y la capacidad técnica necesaria para defender los derechos humanos sin ningún tipo de injerencia”.

“Con este estatus, Panamá recupera su derecho a intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto significa que la situación de los derechos humanos en el país podrá presentarse con autonomía, rigor y transparencia ante la comunidad internacional”, precisó.


 

 

 

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo recupera el Estatus A de derechos humanos ante la ONU

Defensoría del Pueblo recupera el Estatus A de derechos humanos ante la ONU

 Diciembre 05, 2025
Detenidos provisionalmente por hurto de llantas en Zona Libre

Detenidos provisionalmente por hurto de llantas en Zona Libre

 Diciembre 05, 2025
Roban vehículo en falsa compra: los atraparon en flagrancia

Roban vehículo en falsa compra: los atraparon en flagrancia

 Diciembre 05, 2025
¡Fuego, fuego! Edificio de El Cangreso se prende

¡Fuego, fuego! Edificio de El Cangreso se prende

 Diciembre 05, 2025
Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

 Diciembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente