Delincuentes hurtan jamones y arroz de un supermercado de Penonomé

Panamá- Varios delincuentes ingresaron para robar en el Mini Market de Penonomé, en la provincia de Coclé, y se aprovisionaron de varios alimentos indispensables para la cena de las fiestas de diciembre.

Jamones, sacos de arroz, café y otros productos, además de dinero en efectivo, fue lo que sustrajeron los amigos de lo ajeno durante la madrugada de hoy.

Ningún residente de Penonomé imaginó que el establecimiento comercial había sido asaltado hasta esta mañana, cuando al ver al personal de la Fiscalía Regional de Coclé realizando las diligencias de rigor, se enteraron de lo ocurrido.