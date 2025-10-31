Delincuentes simulan ser pasajeros para amordazar y robar taxi en Sabanitas

Panamá- Momentos de terror vivió el taxista Carlos Wilson, conocido como "Memín", cuando fue a buscar un pasajero y lo que encontró fue a delincuentes que lo atacaron.

Todo ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del jueves, cuando atendió una llamada para un servicio en la comunidad de Santa Rita Arriba, que pertenece al corregimiento de Sabanitas, en la que debía recoger a una madre y su hija.

Al llegar a la zona, fue atacado por los delincuentes, quienes lo amordazaron y lo abandonaron en el lugar para robarle el taxi.

No fue sino hasta cerca de las 8:00 p.m. que Wilson fue encontrado amordazado por sus compañeros, quienes al notar que no contestaba el celular decidieron dirigirse al área, donde finalmente lo hallaron.

El vehículo robado es un taxi Kia Río 2023, con placa 3-T0476.

El taxista, aunque no sufrió lesiones graves, quedó afectado por el incidente.