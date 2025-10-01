Depósito domiciliario para exfuncionarios de Salud por peculado

Panamá- El depósito domiciliario fue la medida cautelar aplicada a altas horas de la noche del martes a Eugenio Delgado, exrepresentante del corregimiento de Salud, y al extesorero de esta junta comunal, situada en el distrito de Chagres, Costa Abajo de la provincia de Colón, durante una audiencia inicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la ciudad de Colón.

El Ministerio Público, por su parte, apeló la decisión de la medida cautelar aplicada, lo que será determinado el próximo 14 de octubre en el Tribunal Superior de Apelaciones.

El lunes, en horas de la madrugada, fueron capturados Delgado y el extesorero de esta junta por el Ministerio Público, que inició una investigación por fondos utilizados durante su gestión en esta oficina entre 2019 y 2024.

Pasadas las 9:00 p.m., Gisell Berrocal, representante legal del extesorero de la junta comunal del corregimiento de Salud, informó a su salida de la audiencia, que se habló de múltiples formas de peculado. Esto generó un debate, debido a que, aunque existe una auditoría en la carpeta, la misma no es definitiva porque requiere una ampliación y podrían determinarse nuevos hallazgos que no necesariamente coinciden con lo señalado.

En tanto, la defensa legal del exrepresentante de Salud y actual alcalde de Chagres no dieron declaraciones.

La audiencia de garantías fue presidida por Bernalda Martínez, en la que la Fiscalía Anticorrupción analizó los delitos de peculado doloso agravado y sustracción de documentos públicos, por la cantidad de 1.4 millones de dólares.

Esto fue el resultado de una investigación que adelanta la Contraloría General de la República por el uso de fondos públicos en esta junta comunal de salud.



