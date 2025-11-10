Sucesos - 10/11/25 - 04:29 PM

¡Desapareció y nadie dice nada! Familia busca a Daniel Barrios

Al momento de desaparecer, vestía suéter blanco y pantalón buzo gris. Es de tez morena. Se dedicaba a lavar autos.

 

Han pasado 18 días desde que Daniel Antonio Barrios López, de 21 años, desapareció y su familia ya no aguanta más la angustia. Dicen que las autoridades no les dan respuesta y que nadie sabe nada del joven.

Según sus familiares, Daniel, quien vive en el sector de Amaya, salió el 23 de octubre a conocer a una muchacha y más tarde, alrededor de las 3:00 de la tarde, hizo su última llamada, diciendo que iba donde unos amigos. 

Desde ahí, no se supo más nada

Su familia pide a quien tenga alguna información que se comunique al 6874-2162.

“Solo queremos saber si está vivo o muerto, pero saber algo”, dijo una tía con la voz quebrada.

