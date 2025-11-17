Sucesos - 17/11/25 - 11:51 AM

Desaparición termina en tragedia: Localizan cadáver de hombre de 60 años

Por: Redacción Web -

Panamá- Un día después de haber desaparecido, el señor Demetrio Chacón (60 años) fue encontrado sin vida en la orilla de una quebrada ubicada próxima a la vía hacia El Retiro, en Veladero, Tolé, provincia de Chiriquí.

El 15 de noviembre, la esposa de Chacón informó a sus vecinos sobre su desaparición, por lo que, de manera conjunta, iniciaron un operativo de búsqueda. No fue hasta eso de las 2:50 de la tarde de ayer que lograron ubicar el cadáver.

Al parecer, el adulto mayor fue sorprendido por una fuerte corriente de agua que lo arrastró, ahogándolo. Su cuerpo quedó sobre una empalizada, donde fue encontrado por los moradores del lugar.

Le correspondió al Personero de Tolé coordinar la diligencia del levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue enviado a la morgue judicial de David, donde se le practicará la necropsia de rigor para confirmar que el deceso se produjo efectivamente por ahogamiento.


 

 

