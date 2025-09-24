Desbaratan punto de acopio de drogas enterradas en El Limón

Panamá- Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana y uno panameño fueron aprehendidos durante un operativo efectuado en el sector de El Limón, distrito de La Chorrera. En el procedimiento se incautó un total de 33 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El comisionado jefe de la zona policial, Adolfo Pérez, informó que la droga estaba enterrada en un lote destinado al depósito de material de reciclaje.

Los tres detenidos fueron capturados dentro de un herbazal donde se habían internado para intentar huir de las unidades policiales. Además de la sustancia, fue incautado dinero en efectivo; dos vehículos y teléfonos móviles fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas para los trámites correspondientes.

De forma paralela, un allanamiento a una residencia en la Villa de Los Santos resultó en la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

En esta diligencia se localizaron dos armas de fuego, municiones, proveedores y diversos equipos tecnológicos, cuya procedencia también es objeto de investigación.