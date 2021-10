Desgarrador, mujeres y niños desalojados en Tabasará duermen bajo la lluvia

Desgarradoras son la imágenes que circulan en redes sociales y que le han dado la vuelta al mundo, donde aparecen mujeres y niños bajo la lluvia intentado cubrirse con hojas de tallo, luego de haber sido desalojados y reprimidos la tarde del pasado viernes por unidades de la Policía Nacional en el sector de Tabasará en el distrito de Tolé en la provincia de Chiriquí.

Las redes sociales se encendieron cuando esté sábado empezaron a circular estás imágenes donde aparecen varios niños acompañados de su madre cubriéndose con la vegetación, mientras caía un torrencial aguacero.

Publicidad

Los comentarios no se hicieron esperar, repudiando el actuar de las autoridades al desalojar estás familias que no tienen un lugar donde dormir y donde se atacó una población donde había una gran cantidad de niños varios de ellos resultando heridos.

" Que lástima que nuestras autoridades carezcan de cerebro, como hieres, golpeas y arremetes contra un grupo de indígenas que en su mayoría eran niños, que parte no entienden que cuando hay niños debes actuar de otra forma para no lastimarlos" estos son algunos de los comentarios de los cibernautas refiriéndose al desalojo que se registró el pasado viernes en horas de la tarde cuando un contingente de unidades de la Policía Nacional procedieron a desalojar un grupo de indígenas Ngabe cumpliendo con la orden de las autoridades civiles ya que estás personad permanecían en la entrada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Otros comentarios solicitaron la intervención de quienes velan por los derechos humanos y que se castigue a quienes realizaron estos actos en contra de esta población, donde resultaron con heridas de perdigones varios menores.

LEE TAMBIEN: Nito reitera intención de reunirse con Biden

Por su parte Lucy Córdoba, defensora de Niños y Niñas en Chiriquí, hizo un llamado a quienes velan por los derechos de mujeres y niños, para que intervengan y pongan baja protección a estas personas, que puedan tener un lugar donde dormir.

Ante este hecho el abogado indígena Bernardo Sitton señaló que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio por el actuar el pasado viernes de unidades de la policía Nacional que disparó perdigones en contra de un grupo de indígenas donde habían varios niños que resultaron heridos.

"Aquí el debate no es el tema jurídico de Barro Blanco ya que esto se dio en la periferia del proyecto, sino el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional con aparatos de represión, el Ministerio Publico tiene que abrir una investigación inmediata con quienes dirigieron el desalojo y contra la Policía Nacional, aquí no había necesidad de usar el uso excesivo de la fuerza, la policía nacional no tiene la capacidad

Se conoció que durante el enfrentamiento entre indígenas y unidades policiales, 15 personas que permanecían en la entrada del sector de Tabasará resultaron heridos entre ellos menores de edad, mientras que cuatro unidades de la Policía Nacional también resultaron heridas.