Se entrega "Dora": Pandillero buscado con recompensa de 2 mil dólares

Panamá- Que nadie se afinque en que no van a disfrutar las fiestas de diciembre a costa de la recompensa ofrecida por la captura de Luis Antonio Morales Chacón, alias "Dora", quien figuraba en la lista de los 33 Más Buscados por pandillerismo, ya que este decidió entregarse este viernes.

Al parecer, alias "Dora" se cansó de estar escondiéndose, ya que desde hace días la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen férreos operativos en el distrito de San Miguelito, sector donde operaba el grupo pandilleril "Los Bebé Inquietos", al cual está vinculado.

Morales se presentó voluntariamente a la sede de la Fiscalía Superior Antipandillas, ubicada en PH Central Park (vía Transístmica), para que se hiciera efectiva su captura.

Sobre el sujeto pesaba una orden de captura por delitos de pandillerismo, por lo cual el 24 de noviembre la Policía Nacional y el Ministerio Público emitieron una lista con los nombres de 33 señalados por delitos de pandillerismo y crimen organizado, y los montos ofrecidos por su captura.

Por la captura de alias "Dora", las autoridades ofrecían 2 mil dólares por información que permitiera dar con su paradero.



