Incendio voraz consume vivienda de madera en la comarca Ngäbe Buglé

Panamá- Un voraz incendio consumió una residencia de madera, ubicada en la comunidad de Quebrada de Guabo, corregimiento de Susama, distrito de Nole Duima, en la comarca Ngäbe Buglé.

Esta mañana, las llamas se apoderaron del inmueble de un piso en alto, pero afortunadamente un hombre identificado como Sirex logró salir ileso.

Residentes del área aseguran que, debido a lo lejano del sector y la falta de comunicación, cuando las unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron ya era tarde: todo se había perdido.

Extraoficialmente se menciona que un posible corto circuito pudo ser el causante de este trágico suceso, producto del cual una familia ha quedado sin un lugar donde vivir.