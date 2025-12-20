Sucesos - 20/12/25 - 09:56 AM

Legalizan detención de mujer por presunto hurto de seguro estudiantil

La dama se apoderó de 4 mil 892 dólares con 45 centésimos.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Una mujer de 43 años, a quien se le acusa de haberse hurtado de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Omar Torrijos Herrera, situado en la Costa Abajo de Colón, fue finalmente llevada a las autoridades judiciales para que responda por este ilícito.

De acuerdo con la información recabada, ella comenzó a llevarse el dinero de este plantel educativo en el 2024, cuando, siendo la presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Coclesito, mediante el abuso de confianza se apoderó de 4 mil 892 dólares con 45 centésimos, dinero que pertenecía a la asociación.

Esto llevó a que fuera detenida el 17 de diciembre del 2025, en su vivienda en Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, al ser requerida por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado.

Este caso es investigado por la Personería Municipal del distrito de Omar Torrijos Herrera.

Por lo que en audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Colón, la Personería de Omar Torrijos Herrera también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra esta ciudadana.

Y en esa misma se aplicó a esta mujer la medida cautelar de detención provisional.

