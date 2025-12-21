Desmantelan doble fondo en panel blanco: incautan 70 paquetes de droga

Panamá- Un total de 70 paquetes de presunta droga, que estaban ocultos en un doble fondo de un panel blanco, fueron decomisados por la Policía Nacional en una vía próxima al puente Centenario, en Ancón.

El subcomisionado David Arroyo, ejecutivo de la Zona Policial Canalera, detalló que, tras recibir un llamado de alerta, varias unidades se presentaron al sector, ubicando el panel abandonado, con las luces intermitentes y el motor encendido, por lo que se efectuó una revisión ocular, notando ciertas irregularidades en el piso.

Al ser allanado el panel con personal de la Fiscalía de Drogas, se determinó que la alteración era un doble fondo donde ocultaban paquetes de droga, que al ser contabilizados sumaron 70.

Las autoridades están investigando para determinar si este caso se relaciona con el decomiso de 251 paquetes de droga efectuado en horas del día de ayer, sábado, en el mismo sector, y la aprehensión del conductor de un panel blanco, similar al abandonado con el alijo. En ese caso, la droga no estaba oculta, sino dentro de 8 bultos que, al ser contabilizados, arrojaron la cantidad de 251 paquetes de presunta sustancia ilícita.

Por estos dos casos, el detenido y la sustancia ilícita quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas para las investigaciones correspondientes.