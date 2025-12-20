Interceptan embarcación rumbo a Colombia con presunto contrabando

Siete personas detenidas y una gran cantidad de mercancía, entre ellas cigarrillos, fueron decomisados este fin de semana, en un operativo desarrollado por la Procuraduría de la Nación, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en alta mar en la Costa Arriba de Colón.

De acuerdo con las autoridades y organismos de seguridad, esta incautación se dio bajo la estrategia del Plan Firmeza con la operación bajo el título: “Operación Caribe”, con el propósito de combatir actividades ilícitas en el mar a nivel nacional.

En este caso, se logró la incautación de mercancía de contrabando al norte de Palmira, distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

En este caso participó la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en la que se logró interceptar mercancía de contrabando como cigarrillos y otros productos dentro de un barco que tenía como destino a Colombia, luego de salir de un puerto en la ciudad de Colón, con productos que procedían de la Zona Libre de Colón.