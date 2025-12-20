Sucesos - 20/12/25 - 05:32 PM

Interceptan embarcación rumbo a Colombia con presunto contrabando

Siete personas detenidas y una gran cantidad de mercancía, entre ellas cigarrillos, fueron decomisados este fin de semana, en un operativo en Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Siete personas detenidas y una gran cantidad de mercancía, entre ellas cigarrillos, fueron decomisados este fin de semana, en un operativo desarrollado por la Procuraduría de la Nación, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en alta mar en la Costa Arriba de Colón.

De acuerdo con las autoridades y organismos de seguridad, esta incautación se dio bajo la estrategia del Plan Firmeza con la operación bajo el título: “Operación Caribe”, con el propósito de combatir actividades ilícitas en el mar a nivel nacional.

En este caso, se logró la incautación de mercancía de contrabando al norte de Palmira, distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

LEE TAMBIÉN: Operación Causa Justa: la invasión de Estados Unidos que marcó a Panamá

En este caso participó la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en la que se logró interceptar mercancía de contrabando como cigarrillos y otros productos dentro de un barco que tenía como destino a Colombia, luego de salir de un puerto en la ciudad de Colón, con productos que procedían de la Zona Libre de Colón.

Te puede interesar

Interceptan embarcación rumbo a Colombia con presunto contrabando

Interceptan embarcación rumbo a Colombia con presunto contrabando

 Diciembre 20, 2025
Accidente de tránsito en Chiriquí deja dos fallecidos

Accidente de tránsito en Chiriquí deja dos fallecidos

 Diciembre 20, 2025
Identifican a hombre asesinado en Cativá

Identifican a hombre asesinado en Cativá

 Diciembre 20, 2025
Legalizan detención de mujer por presunto hurto de seguro estudiantil

Legalizan detención de mujer por presunto hurto de seguro estudiantil

 Diciembre 20, 2025
Localizan menor desaparecida de la comarca en finca de Herrera

Localizan menor desaparecida de la comarca en finca de Herrera

 Diciembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"

Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó