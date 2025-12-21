¿Sin placa y a la fuga? Polémica persecución de carro de diputado de Darién

Panamá- ¿Si no llevaba nada ilícito, por qué se dio a la fuga? Esa es la pregunta que surge, luego de que el conductor del diputado Issac Mosquera, de la provincia de Darién, se dio a la fuga en un pick up, en un punto de control en Las Garzas de Pacora, con el legislador a bordo, protagonizando una persecución.

Según detalló la Policía Nacional a través de un comunicado, un pick-up de color negro, sin placa visible, procedente de Darién, "evadió la verificación policial" y su conductor se dio a la fuga, por lo que los uniformados iniciaron una persecución.

"A la altura de la entrada de la barriada San Juan de Pacora —en la vía Panamericana—, las unidades policiales realizaron un disparo al aire de advertencia", pero no fue hasta 3.5 kilómetros más adelante que el conductor detuvo el vehículo ante un bloqueo policial, detalló la entidad.

Al ser abordado por los agentes, estos visualizaron varios bultos en el vagón del vehículo, mientras que el conductor no bajaba la ventana ni salía de la cabina.

Poco después, la persona que estaba tras el volante del pick-up bajó y "se identificó como conductor de un vehículo propiedad del diputado Issac Mosquera de la provincia de Darién". Acto seguido, el diputado bajó la ventana del vehículo del lado del pasajero y se identificó.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de la placa vehicular, el conductor manifestó que era para evitar que se la hurtaran.

La policía coordinó con el Ministerio Público para un registro del vehículo, pero como no ubicaron nada ilícito, "se permitió" continuar su trayecto.