21/12/25 - 09:00 AM

La marea no los venció: Aeronaval rescata a siete personas tras naufragio

Al ser localizados, los siete ciudadanos se encontraban refugiados sobre una roca, aferrándose a la vida en el sector conocido como “Piedra Farallón”

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica -

La angustia duró horas, pero terminó con alivio. Siete personas vivieron momentos de verdadero terror cuando la embarcación en la que viajaban naufragó en la Costa Arriba de Colón, dejándolos a merced del mar este fin de semana.

La alerta se activó cuando el incidente fue reportado a través de la línea de emergencia 108, lo que permitió una rápida reacción del Servicio Nacional Aeronaval (AERONAVAL)

Desde la Tercera Región Aeronaval, agentes a bordo de la embarcación BPC-3811 salieron sin perder tiempo a la zona del siniestro.

Al ser localizados, los siete ciudadanos se encontraban refugiados sobre una roca, aferrándose a la vida en el sector conocido como “Piedra Farallón”. Desde allí fueron rescatados y trasladados a puerto seguro, específicamente al muelle de La Guaira, en el corregimiento de Isla Grande, distrito de Portobelo.

Luego del rescate, una patrulla Aeronaval los movilizó hacia Portobelo, donde recibieron evaluación y atención médica. El informe confirmó lo que todos esperaban escuchar: estaban estables y sin lesiones de consideración.

Tras el incidente, la AERONAVAL hizo un llamado claro y directo a quienes salen al mar: cumplir con las medidas de seguridad, verificar el estado de las embarcaciones, revisar las condiciones meteorológicas y reportar cualquier situación de riesgo a la línea 108. En el mar, un descuido puede costar caro… y no siempre hay una segunda oportunidad.

