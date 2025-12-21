La marea no los venció: Aeronaval rescata a siete personas tras naufragio
Al ser localizados, los siete ciudadanos se encontraban refugiados sobre una roca, aferrándose a la vida en el sector conocido como “Piedra Farallón”
La angustia duró horas, pero terminó con alivio. Siete personas vivieron momentos de verdadero terror cuando la embarcación en la que viajaban naufragó en la Costa Arriba de Colón, dejándolos a merced del mar este fin de semana.
La alerta se activó cuando el incidente fue reportado a través de la línea de emergencia 108, lo que permitió una rápida reacción del Servicio Nacional Aeronaval (AERONAVAL).
Desde la Tercera Región Aeronaval, agentes a bordo de la embarcación BPC-3811 salieron sin perder tiempo a la zona del siniestro.
Al ser localizados, los siete ciudadanos se encontraban refugiados sobre una roca, aferrándose a la vida en el sector conocido como “Piedra Farallón”. Desde allí fueron rescatados y trasladados a puerto seguro, específicamente al muelle de La Guaira, en el corregimiento de Isla Grande, distrito de Portobelo.
Luego del rescate, una patrulla Aeronaval los movilizó hacia Portobelo, donde recibieron evaluación y atención médica. El informe confirmó lo que todos esperaban escuchar: estaban estables y sin lesiones de consideración.
Tras el incidente, la AERONAVAL hizo un llamado claro y directo a quienes salen al mar: cumplir con las medidas de seguridad, verificar el estado de las embarcaciones, revisar las condiciones meteorológicas y reportar cualquier situación de riesgo a la línea 108. En el mar, un descuido puede costar caro… y no siempre hay una segunda oportunidad.