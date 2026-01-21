Desmantelan red de contrabando de tabaco con funcionarios de Aduanas implicados

Panamá- Nueve personas señaladas como miembros de una red criminal dedicada al contrabando de tabaco, desde la Zona Libre de Colón hacia la frontera con Costa Rica (Paso Canoas), fueron aprehendidas como parte de la Operación Zona Norte.

Entre los aprehendidos durante las nueve diligencias de allanamiento y registro, adelantadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, figuran 3 funcionarios, un exfuncionario de Aduanas y particulares.

Se detalló que hoy fueron capturados 7 de los sospechosos, mientras que los otros dos fueron ubicados el año pasado durante la fase investigativa del caso, cuando se les decomisó 4.2 millones de dólares en medio de varias acciones.

La investigación preliminar de este caso detalla que los miembros de esta organización se aprovechaban de los cargos que tenían para evadir los controles legales y aduaneros. Además, facilitaban activamente el ingreso, transporte y distribución de la mercancía.

Hoy se ubicaron varias residencias en áreas exclusivas de la ciudad capital donde residen los funcionarios vinculados. Se decomisó más de 12 mil dólares, un arma de fuego ilegal, un vehículo de alta gama, un four wheels, además de otros indicios.