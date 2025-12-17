Cae Heath en Colón: Noveno capturado de los 33 Más Buscados por homicidio

Panamá- Aarón Moisés Heath, quien figuraba en la lista de los 33 'Más Buscados' en todo el país, fue capturado este miércoles en el sector C de la comunidad de Villa Guadalupe, corregimiento de Cativá (Colón), durante acciones de allanamiento y registro mediante el operativo denominado “Quebec”.

A Heath, quien se convierte en el noveno de la lista en ser aprehendido, se le buscaba por un caso relacionado con el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio agravado ocurrido 9 de marzo del 2025, en la barriada Arco Iris, corregimiento de Cristóbal, donde presuntamente él en compañía de Nicasio Elías Biens Rodríguez, realizaron detonaciones en medio de un parking, asesinando a un hombre.

Durante esta acción también fue aprehendido un hombre de 26 años, requerido por los delitos contra la vida e integridad personal en las modalidades de lesiones personales y homicidio.

Asimismo, un tercer ciudadano de 18 años fue aprehendido en posesión de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, con un proveedor y dos municiones.

Además, en otro punto donde el Ministerio Público con el apoyo de agentes de la Policía Nacional desarrolló el operativo se ubicaron 2 mil 700 dólares en efectivo.

Los aprehendidos, junto con los indicios recabados, fueron remitidos ante las autoridades competentes para el debido proceso.