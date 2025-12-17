Sucesos - 17/12/25 - 09:09 AM

Recuperan taxi e identifican hombre asesinado en la autopista Panamá - Colón

La principal línea de investigación señala que el taxista realizó una carrera a unos pasajeros que luego lo robaron, lo mataron y abandonaron su cadáver en ese lugar.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica

Panamá- Augusto César Echeverría, de 51 años de edad, es la persona que fue encontrada la mañana de ayer, martes, muerto en una cuneta, en la orilla de la autopista Panamá-Colón, a la altura del kilómetro 52, dentro de una cuneta. Su caso es investigado por inteligencia policial y funcionarios del Ministerio Público (MP).

La principal línea de investigación señala que el taxista realizó una carrera a unos pasajeros que luego lo robaron, lo mataron y abandonaron su cadáver en ese lugar. Al momento de ser encontrado, vestía pantalón jeans azul, camiseta gris y zapatillas blancas. Echeverría presentaba un impacto por arma de fuego detrás de la oreja izquierda.

En medio de los operativos desplegados en Colón, se localizó el taxi que utilizaba la víctima, abandonado en la comunidad de La Feria (Los Lagos), en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón.

